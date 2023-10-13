Юрист Соловьев: мошенники под видом ФСБ пытаются лишить россиян квартир

Злоумышленники придумали новый способ телефонного мошенничества, который сейчас набирает обороты. Они подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с агентством «Прайм».
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