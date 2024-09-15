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Заботливый наш

Заботливый наш

Эрнст: «Аудитории нужно давать отдохнуть. Поэтому мы возвращаем развлекательные программы в эфир.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Так, кто его тронет? Еврей же. Для них статью не придумали. Зато они для русских придумали.
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11 час.
Tania Еременко
Еще один орден дадут, а так хочется дать под зад пинком такому чуду природы, вместе с хохлушкой.
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9 час.
Tania Еременко
Только... если... отнять акции за тихую  русофобию...
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9 час.

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