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Врач Безрукавый: жареные и соленые блюда могут провоцировать развитие варикоза

Врач Безрукавый: жареные и соленые блюда могут провоцировать развитие варикоза

Причин развития варикоза довольно много, и неправильное питание — одна из них. Причем пища создает сразу два фактора риска: с одной стороны неправильное питание ведет к ожирению (еще одной причине развития варикоза), а с другой — некоторые продукты из-за своего состава могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов.

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