Врач Безрукавый: жареные и соленые блюда могут провоцировать развитие варикоза

Причин развития варикоза довольно много, и неправильное питание — одна из них. Причем пища создает сразу два фактора риска: с одной стороны неправильное питание ведет к ожирению (еще одной причине развития варикоза), а с другой — некоторые продукты из-за своего состава могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов.