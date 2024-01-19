Врач Безрукавый: жареные и соленые блюда могут провоцировать развитие варикоза

Причин развития варикоза довольно много, и неправильное питание — одна из них. Причем пища создает сразу два фактора риска: с одной стороны неправильное питание ведет к ожирению (еще одной причине развития варикоза), а с другой — некоторые продукты из-за своего состава могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов.
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