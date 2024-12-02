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Закон, порядок, государство

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МЧС России: с начала года из-за взрыва бытового газа произошло 23 происшествия

МЧС России: с начала года из-за взрыва бытового газа произошло 23 происшествия

В холодное время года нужно быть предельно внимательными к вопросам безопасности. Использование газовых приборов не по назначению, например газовой плиты для обогрева помещений или сушки вещей, может привести к печальным последствиям.

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