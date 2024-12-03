Простой овощ прошел проверку в Гарварде: капуста предотвращает инсульты и инфаркты

Капуста — не только популярный продукт на столах россиян, но и настоящий кладезь полезных свойств. В очередном выпуске программы “Жить здорово!” на Первом канале ведущие рассказали о том, как этот овощ помогает сохранить здоровье и укрепить организм.
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