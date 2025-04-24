«Это феноменально»: Куцков — о дебюте Антонелли в Формуле 1

LAT ImagesРоссийский гонщик Кирилл Куцков, который выиграл чемпионат мира по картингу для гонщиков старше 14 лет в категории OK, что стало первым достижением такого уровня в картинге для представителей России, оценил дебют в Формуле 1 итальянца Андреа Кими Антонелли и француза Исака Хаджара.