Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    Правильно . Засорению Русского языка - беспощадный бой!   Великий и могучий Русский язык не нуждается в чуждых для не...Учителям школ хот...
  • Alexander Sinkevich
    обезьянаУехавший комик Не...
  • Eduard
    В ООН представители страны,где был переворот Украины?Захарова: При Кие...

Мигрантам в РФ хотят запретить ножи, перцовки и молотки: Поможет ли это снизить преступность

Мигрантам в РФ хотят запретить ножи, перцовки и молотки: Поможет ли это снизить преступность

Мигрантам, проживающим и работающим на территории РФ, хотят запретить покупку ножей и средств самообороны вроде перцовых баллонов и прочих приспособлений, а также ношение предметов, которые можно использовать в качестве оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
У нас мигрант изначально получает права гражданина. На каком хреновом основании? Тогда какие претензии? Так и будем болтать? Проблему дробят на вопросики и ни черта не меняется.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх