Мигрантам в РФ хотят запретить ножи, перцовки и молотки: Поможет ли это снизить преступность

Мигрантам, проживающим и работающим на территории РФ, хотят запретить покупку ножей и средств самообороны вроде перцовых баллонов и прочих приспособлений, а также ношение предметов, которые можно использовать в качестве оружия.
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