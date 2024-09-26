Мошенники начали красть деньги через обновление приложений банков

Мошенники все чаще используют обновление банковских приложений, чтобы похитить деньги у россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на старшего вице-президента ВТБ, главу департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.
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