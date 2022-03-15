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Гладков назвал дороги, которые отремонтируют за миллиард рублей

Гладков назвал дороги, которые отремонтируют за миллиард рублей

Правительство РФ выделило Белгородской области дополнительно 1 млрд рублей на ремонт дорог. Работы пройдут в восьми муниципалитетах: Алексеевский горокруг — Алексеевка, село Жуково, Белгородский район — посёлок Журавлёвка, село Красный Октябрь, Валуйский горокруг — сёла Солоти, Новопетровка, Уразово, Краснояружский район — село Староселье, Прохоровский район — село Карташевка, Ракитянский район — сёла Венгеровка и Дмитриевка, Шебекинский горокруг — село Середа, Яковлевский горокруг — посёлок Яковлево.

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