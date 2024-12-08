«2 марта 2017 года с рассветом я прибыл под Пальмиру и находился там вместе с одним высокопоставленным чиновником из сирийской администрации, который приехал поблагодарить моих бойцов за то, что они согласились во второй раз отбить Пальмиру у врага.
Воспоминания Пригожина о Пальмире:
Комментарии
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Артур Кушхабиев
За что сражались?
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5 час.
тн
татьяна неструева
значит было за что .раз они там были .
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3 час.
Иван Иванов
Вот это очередной повод полить нашу политику и армию грязью.. сейчас хохлозадые танцуют с бубнами и гейропа рядом....
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2 час.
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