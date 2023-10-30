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Спички - не игрушка

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Великий палестинский митинг» в Стамбуле

Великий палестинский митинг» в Стамбуле

Эрдоган: мы объявим Израиль военным преступником и сообщим об этом международному сообществу   В аэропорту Стамбула прошел «Великий палестинский митинг» в поддержку палестинского народа.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
кукловоды опустили ЕС, последовательно взялись за БВ, далее ЮВАзия?.. весь мiр в труху, но по частям! не лезет пирог в рот целиком, не лезет... на том и погорят. планово, к слову, ибо на тех уровнях ничего не делается просто так. слово &quot;ошибка&quot; оттуда звучит для дЭбилов. нет там &quot;ошибок&quot;, там есть один большой долгий глобальный План по унасекомлению всего мiра под себя любимых... вирусы, горящие гражданские дома, валютный беЗпредел и пр. - всё это лишь инструменты в грязных руках паразитов.
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