Великий палестинский митинг» в Стамбуле

СК

Сергей Ковалев

кукловоды опустили ЕС, последовательно взялись за БВ, далее ЮВАзия?.. весь мiр в труху, но по частям! не лезет пирог в рот целиком, не лезет... на том и погорят. планово, к слову, ибо на тех уровнях ничего не делается просто так. слово "ошибка" оттуда звучит для дЭбилов. нет там "ошибок", там есть один большой долгий глобальный План по унасекомлению всего мiра под себя любимых... вирусы, горящие гражданские дома, валютный беЗпредел и пр. - всё это лишь инструменты в грязных руках паразитов.