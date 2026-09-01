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Современная замена устаревшим Ан-24: Ил-114-300 получил уникальную систему навигации без спутников

Современная замена устаревшим Ан-24: Ил-114-300 получил уникальную систему навигации без спутников

Авиалайнер оснащен тремя лазерными инерциальными навигационными системами Российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 стал единственным воздушным судном в своем классе, оснащенным сразу тремя лазерными инерциальными навигационными системами.

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