Продажи китайских «электричек» и гибридов бьют рекорды: они заняли уже 70% рынка!

Автомобили на новых источниках энергии: мировые продажи и рынок Китая За первые восемь месяцев 2024 года мировые продажи автомобилей составили 58,24 млн единиц; при этом реализация автомобилей «на новых источниках энергии» (NEV) во всем мире превысила 9,39 млн единиц, что составляет 16,1% от общего объема продаж.