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Новости Тамбова

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Бывшие педагоги Мичуринского аграрного техникума похищали деньги со счетов детей с ОВЗ

Бывшие педагоги Мичуринского аграрного техникума похищали деньги со счетов детей с ОВЗ

Ранее Тамбовский районный суд вынес обвинительный приговор главному бухгалтеру и, по совместительству, директору МУП "Водолей" за хищение чужого имущества путем обмана и использования своего служебного положения.

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