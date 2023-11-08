Бывшие педагоги Мичуринского аграрного техникума похищали деньги со счетов детей с ОВЗ

Ранее Тамбовский районный суд вынес обвинительный приговор главному бухгалтеру и, по совместительству, директору МУП "Водолей" за хищение чужого имущества путем обмана и использования своего служебного положения.
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