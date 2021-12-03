Омич с ножевым ранением живота сам добрался до больницы

Накануне в приемное отделение «Исилькульской ЦРБ» пришел окровавленный молодой парень. «После обследования у пострадавшего было диагностировано непроникающее колото-резаное ранение брюшной стенки», — пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
Накануне в приемное отделение «Исилькульской ЦРБ» пришел окровавленный молодой парень. «После обследования у пострадавшего было диагностировано непроникающее колото-резаное ранение брюшной стенки», — пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
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