gorod55

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Омич с ножевым ранением живота сам добрался до больницы

Омич с ножевым ранением живота сам добрался до больницы

Накануне в приемное отделение «Исилькульской ЦРБ» пришел окровавленный молодой парень. «После обследования у пострадавшего было диагностировано непроникающее колото-резаное ранение брюшной стенки», — пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.

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