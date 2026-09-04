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BTS короновали Чонгука на сцене в честь 29-летия и готовятся поздравлять RM

BTS короновали Чонгука на сцене в честь 29-летия и готовятся поздравлять RM

В сентябре два участника k-pop-группы BTS отмечают дни рождения. Первым поздравления принимал Чонгук: в день его 29-летия, 1 сентября 2026 года, группа давала первый из четырех концертов в Лос-Анджелесе.

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