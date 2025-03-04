Google обновляет Colab с помощью инструмента-агента на основе искусственного интеллекта

Google Colab, облачный блокнот Google для кодирования, работы с данными и искусственного интеллекта, обзавелся новым инструментом «ИИ-агент» - Data Science Agent, который поможет пользователям Colab быстро очищать данные, визуализировать тенденции и получать информацию о загруженных наборах данных.