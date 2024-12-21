OpenAI представила новое поколение ИИ: модели o3 превзошли людей-экспертов в реш...

OpenAI представила новое поколение ИИ: модели o3 превзошли людей-экспертов в решении сложных задачВ последний день своей праздничной акции Shipmas компания OpenAI показала новые модели искусственного интеллекта o3 и o3-mini.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)