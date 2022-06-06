Военное обозрение

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Американский посол высоко оценил меры Набиуллиной по укреплению рубля

Американский посол высоко оценил меры Набиуллиной по укреплению рубля

Джон Салливан, занимающий пост посла США в России, высказался по поводу действий главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, направленных на укрепление рубля.

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