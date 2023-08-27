Царьград

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Мужики из легированной стали: Секретное оружие Пригожина уже в бою

Мужики из легированной стали: Секретное оружие Пригожина уже в бою

23 августа ЧВК "Вагнер" осиротела. Её основатель Евгений Пригожин разбился в авиакатастрофе в Тверской области.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
И после победы тоже. Нужно встряхнуть московское болото, которое оторвалось от жизни страны и живет собственными интересами, и не только Москвы, но и всей России. Таких много. Надо за все спросить.
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5 час.
Evgenija Palette
&quot;Встряхнуть&quot; - это мягко сказано...
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2 час.
Zoia Goldshtab
Сажать и расстреливать нещадно и без задержки!!!! Дайте людям возможность работать нормально и жить счастливо негодяи!!!!
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1 час.

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