Власти Тамбова предприняли третью попытку найти подрядчика на ремонт Вечного огня

В Единой информационной системе «Закупки» размещено извещение о поиске организации, которая отреставрирует в Тамбове объект культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
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