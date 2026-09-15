В Иркутске по инициативе депутатов появились новые тротуары, деревья и спортплощадки

В четырёх избирательных округах Иркутска депутаты городской Думы ведут масштабные работы по благоустройству: в округах № 9 и № 21 строят тротуары, высаживают деревья и обновляют дворовые территории, а в округах № 1 и № 12 возводят современные спортивные объекты — скейт-площадку и беговую дорожку, сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.
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