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Нарушения пищеварение и дыхания. Чем чаще болеют приморцы

Нарушения пищеварение и дыхания. Чем чаще болеют приморцы

Врачи назвали топ-5 опасных заболеваний, которыми страдают приморцы, сообщает PRIMPRESS. В ходе диспансеризации медики края нашли более 785 тысяч случаев заболеваний, из них впервые выявлены – 25 915 случаев.

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