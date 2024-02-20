Нарушения пищеварение и дыхания. Чем чаще болеют приморцы

Врачи назвали топ-5 опасных заболеваний, которыми страдают приморцы, сообщает PRIMPRESS. В ходе диспансеризации медики края нашли более 785 тысяч случаев заболеваний, из них впервые выявлены – 25 915 случаев.
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