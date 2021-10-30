Мировое обозрение

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Читатели немецкого журнала Der Spiegel призвали исключить Польшу из ЕС

Читатели немецкого журнала Der Spiegel призвали исключить Польшу из ЕС

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о высказывании генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что страна не заплатит «ни злотого» за штрафы, которые были наложены ей Европейским судом.

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