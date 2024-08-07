Вэнс выразил сомнение, что Харрис сможет вести переговоры с Путиным по Украине

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс выразил сомнение в том, что Камала Харрис сможет вести переговоры с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным по Украине.
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