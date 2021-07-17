ЭксклюзивПрогрессЧто сказано в Коране о форме ЗемлиИсточник: "Трикстер: философия, религия Что сказано в Коране о форме Земли Коран - священная книга ислама.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПисьмо от опытной женщины молодым девушкам Отношения, имеющие шанс быть долгосрочными, не должны быть сложными по определению. Ну сколько времени человек способен тр$#@ать мозг себе и другим в режиме нон-стоп? Ну полгода, год, в особо запущенных случаях — пару лет. А потом он всех затрахивает окончательно и публика в скорбном молчании покидает зрительный зал, оставляя героя в одиночестве потеть на сцене под жаром софитов. Так называемые сложные отношения, все эти пришёл-ушёл и многочасовые разговоры о высоком — это, пардон, от излишка свободного времени. Это НЕправильные отношения. Серьёзно. Это как если вы приходите в автосалон и надрачиваете на бентли, хотя ваших средств в лучшем случае хватает на первый взнос за жопель в базовой комплектации. Вы можете приходить в этот салон годами, но всё, что вам светит — это таки жопель. Вы будете говорить, что бентли — единственное, что вам подходит, вы проклюёте череп всем своим родным и друзьям, вы будете делать скорбное лицо и заламывать руки, вы испортите себе жизнь, вы возведёте страдание в фетиш, но вы ни разу не задумаетесь, что всё, что вам нужно — это крепкая, надёжная рабочая лошадка с работающим кондиционером, чистым салоном и правильно подобранной резиной, которая доставит вас из пункта А в пункт Б. Отношения должны быть простыми, как две копейки. Неважно, гений ли он физик или простой Вася-фрезеровщик, неважно, какое у него образование, на скольких языках он говорит, сколько баб у него было и хорошие ли он пишет стихи, важно лишь то, насколько вам с ним комфортно. Если он доводит вас до депрессии, если вам с ним не менее хреново, чем без него, если вы знаете, что вам с ним ничего не светит, если он трахает вам мозг вместо того, чтобы трахать ваше тело, если он любит все эти фразочки «я не готов» или «нам надо подождать» или «мне надо подумать» или «это так сложно», посылайте его нах… Любили ли вы его действительно или это была всего лишь блажь — вы поймёте только много позже, так что вы ровным счётом ничего не теряете. Любовь вообще не поддающееся определению состояние, за любовь часто ошибочно принимают вожделение, уважение, привычку, зависть, желание поквитаться и много чего ещё. От «сложных» отношений вы не выигрываете ничего, кроме головной боли. Если она нужна вам, это головная боль, если вы жить без неё не можете, найдите в себе смелость признаться, что вам нужен не этот конкретный мужчина, а та головная боль, которую вы с ним получаете. И научитесь извлекать головную боль из более продуктивных отношений, просто предупредите п-р-а-в-и-л-ь-н-о-г-о мужчину, что по средам и субботам вы — форменная стерва, пусть он заранее подготовится. Ещё раз и ещё раз: отношения должны быть простыми. Вам ведь с этим человеком детей рожать, хозяйство вести, планы строить, ходить в гости, общаться с роднёй и вообще вести самый что ни на есть примитивно-обывательский образ жизни. И если вы думаете, что минует вас чаша сия — вы ооооочень сильно заблуждаетесь.Юрий ИльиновОно ведь как бывает? Поначалу нам нужен высокий красивый умный богатый сексуальный романтичный сукин сын, и только много позже мы понимаем — мы ВСЕ понимаем — что нам нужен просто человек, на которого можно положиться, который будет рядом не тогда, б…ь, когда у него в голове правильно перемкнуло. А всегда. Всегда, понимаете? Поэтому надёжность — крайне важное качество. Ему помогать вам в САМЫЕ сложные моменты жизни, когда ну полная жопа, и шаг вправо, шаг влево — кранты. Поэтому ответственность — тоже крайне важное качество. Вам захочется делиться с ним радостью и печалью, победами и поражениями, мечтами и опасениями, поэтому умение сопереживать — это вообще капец как важно. Вы изучите его вдоль и поперёк, вы будете понимать друг друга с полуслова, вы в конце концов притрётесь друг к другу как отточенные на супермегаэкстрастанке шестерёнки, вы будете продолжать скандалить и мириться, потому что он — всё таки не вы, это другой человек, хоть он и заточился под вас так же, как и вы под него, поэтому терпимость — без неё ну просто никак. И вы постоянно будете уступать друг другу часть себя, частичка за частичкой отгрызая свои холостяцкие привычки, это модное нынче слово компромисс, так что гибкость — это тоже очень, очень важно. И вы будете принимать важные решения, вместе и по отдельности, решения, которые вполне способны изменить ваш текущий уклад жизни, так что без доверия — ну просто никак вообще. Задумайтесь, вот когда вам было двадцать — вы же ни о чём этом не думали, верно? Вам хотелось, чтобы он лихо подкатил к вам на супертачке, подарил цветы и красиво так поцеловал прямо в губы. И чтобы вы любовались его ох…но прекрасными глазами и вообще были бы как на картинке. Так вот на самом деле всё это не важно ни разу. Плевать, красивый он или нет, высокий или низкий, стройный или пухлый, краснобай или заика, всё, что вам от него нужно — это осознание, что вот с этим человеком — и в огонь, и в воду, и в медные трубы, и что когда он рядом — вам очень хорошо. И что БЕЗ него вам гораааааздо хреновее, чем С ним. И я вас уверяю — когда вы обернётесь назад лет через двадцать, когда будете по-прежнему умиляться, измеряя его температуру и помогая писать завещание, хотя он всего лишь один раз чихнул, и когда вы перестанете вести наконец задушевные разговоры «а куда мы движемся», потому что вы УЖЕ пришли туда, куда вам нужно, вот это и есть любовь. Любовь — она заранее не просчитывается. Никогда. А все вот эти «сложные» отношения — ну блин, ну пойдите на курсы макраме, что ли. Или сиротам помогите. Оставьте свой бедный мозг в покое, у него и без вас забот полон рот.Комментировать
Свежие комментарии