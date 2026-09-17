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Царьград

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Эксперт Шаповалов: доверие жителей ДФО к выборам стало высоким

Эксперт Шаповалов: доверие жителей ДФО к выборам стало высоким

Доверие жителей Дальнего Востока к выборам достигло высокого уровня. Соответствующую оценку дал Владимир Шаповалов, член Российской ассоциации политических консультантов и руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

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