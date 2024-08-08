Военкор Шарковский: в Сумской области создали группировку ВСУ для прорыва в РФ

Украина направляет на атаку Курской области дополнительные силы, что говорит о создании специальной военной группировки или войскового объединения, задача которого – прорыв на территорию России, считает Военный журналист Александр Шарковский.
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