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«Куньлунь» подписал 21-летнего защитника Лиама Росса. Игрок китайского происхождения был капитаном «Садбери» из OHL

«Куньлунь» подписал 21-летнего защитника Лиама Росса. Соглашение с игроком китайского происхождения подписано на 1 год.

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