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Toyota решила заменить рабочих на своих заводах на 400 тыс. роботов

Toyota решила заменить рабочих на своих заводах на 400 тыс. роботов

Из 400 тыс. роботов около 150 тыс. планируется установить на собственных заводах Toyota, еще порядка 250 тыс.

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