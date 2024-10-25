Замглавы Минэнерго сотрудничает со следствием по «делу угольных шахт»

По делу о хищении средств при ликвидации убыточных шахт замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников со следствием сотрудничает и активно дает показания, сообщает 26 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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