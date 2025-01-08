Эксперт рассказал об изменениях в ЕГЭ в 2025 году

Евгений Ямбург в разговоре с журналистами объяснил, как изменился государственный экзамен. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург в разговоре с URA.
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