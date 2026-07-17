NASA: Чёрное море стало бирюзовым из-за цветения водорослей

Летом Чёрное море приобрело бирюзовый оттенок из-за цветения кокколитофорид. Спутник NASA PACE зафиксировал явление, связанное с углеродным циклом, позволяющее учёным изучать изменения морских экосистем удалённо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии