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Царьград

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NASA: Чёрное море стало бирюзовым из-за цветения водорослей

NASA: Чёрное море стало бирюзовым из-за цветения водорослей

Летом Чёрное море приобрело бирюзовый оттенок из-за цветения кокколитофорид. Спутник NASA PACE зафиксировал явление, связанное с углеродным циклом, позволяющее учёным изучать изменения морских экосистем удалённо.

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