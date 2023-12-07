В Молдавии заявили о рейдерском захвате православной церкви со стороны Румынии

По мнению и. о. председателя оппозиционной партии "Возрождение" в Молдавии Натальи Параски, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви проводит "рейдерский захват" Молдавской православной церкви.
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