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В Молдавии заявили о рейдерском захвате православной церкви со стороны Румынии

В Молдавии заявили о рейдерском захвате православной церкви со стороны Румынии

По мнению и. о. председателя оппозиционной партии "Возрождение" в Молдавии Натальи Параски, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви проводит "рейдерский захват" Молдавской православной церкви.

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