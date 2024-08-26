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Сотрудники ИК-19 подкупали заключенных телефонами, самогоном и деньгами

Сотрудники ИК-19 подкупали заключенных телефонами, самогоном и деньгами

Mash: в ИК-19 нашли грубые нарушения в обращении с заключенными.В исправительной колонии №19 в Волгоградской области, где произошел бунт заключенных, сотрудники учреждения разными способами подкупали осужденных.

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