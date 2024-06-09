Правильное имя основательницы феминистской мысли – Анна Тван. Ее называли «Мессалиной Французской революции».
Первая в мире феминистка, основавшая феминистское движение
Комментарии
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Eduard
Французская революция позор как и Майдан,вся эта чепуха про свободу ,тоже сказки! Зачем восстали сами не понимают.Бастилия?Там жулики и негодяи сидели,а не кресттяне.В любой стране мира естт тюрьмы.
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8 час.
Eduard
Короче Французская революция это перепиареный прзор.Причем они как и мы верим в красивую чушью придуманную пропогондистами позже!
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8 час.
Eduard
Я уж молчу как чернь вонючая девушек казнила! Что девушки им плохого сделали?
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8 час.
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