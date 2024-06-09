Первая в мире феминистка, основавшая феминистское движение

Eduard Французская революция позор как и Майдан,вся эта чепуха про свободу ,тоже сказки! Зачем восстали сами не понимают.Бастилия?Там жулики и негодяи сидели,а не кресттяне.В любой стране мира естт тюрьмы.

Eduard Короче Французская революция это перепиареный прзор.Причем они как и мы верим в красивую чушью придуманную пропогондистами позже!