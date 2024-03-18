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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чилиец Давила: «Хотел бы когда-нибудь сыграть против России. У вас есть очень хорошие игроки» 

«Я всегда говорил, что сборная Россия продолжает готовиться, несмотря ни на что. Выступая в чемпионате, могу сказать, что у вас есть очень хорошие игроки.

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