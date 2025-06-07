В народном календаре 7 июня — Иван-медвяные росы (не путать с медовыми, поскольку сегодняшняя роса считалась даже опасной — например, детям бегать босиком по росной траве не разрешалось, могли заболеть).
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В народном календаре 7 июня — Иван-медвяные росы (не путать с медовыми, поскольку сегодняшняя роса считалась даже опасной — например, детям бегать босиком по росной траве не разрешалось, могли заболеть).