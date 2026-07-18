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«Он должен быть в Гааге»: мэр Нью-Йорка готовит арест премьера Израиля

«Он должен быть в Гааге»: мэр Нью-Йорка готовит арест премьера Израиля

Мэр Нью-Йор­ка Зоран Мам­да­ни заявил, что рас­смат­ри­ва­ет юри­ди­че­скую воз­мож­ность аре­ста пре­мьер-мини­стра Изра­и­ля Бинья­ми­на Нета­нья­ху во вре­мя его визи­та в город на Гене­раль­ную Ассам­блею ООН в сен­тяб­ре 2026 года.

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