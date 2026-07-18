«Он должен быть в Гааге»: мэр Нью-Йорка готовит арест премьера Израиля

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил, что рассматривает юридическую возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в город на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре 2026 года.
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