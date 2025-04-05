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Царьград

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ЛНР запрашивает 300 млн рублей на развитие промышленности: решение на форуме

ЛНР запрашивает 300 млн рублей на развитие промышленности: решение на форуме

Министерство промышленности ЛНР на форуме "Интеграция-2025" в Ростове-на-Дону предлагает увеличить финансирование проектов до 300 млн рублей.

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