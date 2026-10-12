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Останки слонов меняют почву и растительность саванны на многие годы

Останки слонов меняют почву и растительность саванны на многие годы

Слоны продолжают влиять на саванну после смерти. Исследователи изучили места разложения их останков в национальном парке Крюгер и обнаружили длительные изменения почвы, микробов и растительности.

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