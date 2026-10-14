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ПВО Ростовской области сбило более 160 дронов

ПВО Ростовской области сбило более 160 дронов

Силами ПВО в Ростовской области уничтожены более 160 беспилотников, атака отражена в 9 районахМинувшей ночью 14 октября Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке.

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