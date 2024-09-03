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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристоф Дюгарри: «Мбаппе уже несколько месяцев играет посредственно. Рядом с Винисиусом его техническая ограниченность очевидна»

Нападающий «Реала» сделал дубль в игре с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в Ла Лиге.  «Успешное начало сезона: он забил в первой игре [с «Аталантой»], теперь он оформил дубль, так что, если смотреть только на статистику, это успех.

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