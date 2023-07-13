Привет, Морена. У меня такой вопрос: если мужчина заведомо ищет некрасивую, непривлекательную женщину, то почему его ругают и относятся к нему неприязненно? Если он исходит из своих возможностей, допустим, является простым рабочим, то некрасивая женщина - это единственное на что он может рассчитывать.
Некрасивая женщина - это единственное, на что он может рассчитывать?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЧ
Анна Чапля
Ответ просто исчерпывающий!
Ответить
12 час.
В
Воробей
Про "любов" она хорошо брякнула! Действительно, вся жизнь вокруг этого крутится. То-то уровень разводов более 70%. Если не углубляться в детали, то психологи давно обнаружили, что влюблённость живёт не более 1-2 лет. А потому, если на смену ей не приходит любовь, то всё разваливается.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии