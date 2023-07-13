Некрасивая женщина - это единственное, на что он может рассчитывать?

В

Воробей

Про "любов" она хорошо брякнула! Действительно, вся жизнь вокруг этого крутится. То-то уровень разводов более 70%. Если не углубляться в детали, то психологи давно обнаружили, что влюблённость живёт не более 1-2 лет. А потому, если на смену ей не приходит любовь, то всё разваливается.