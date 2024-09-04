Вице-премьер оценил возможность строительства высокоскоростной магистрали в ДФО

Вслед за европейской частью России высокоскоростное железнодорожное сообщение (ВСМ) могут запустить и на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Виталий Савельев в рамках сессии «На Восток! Маршруты нового времени» на Восточном экономическом форуме.