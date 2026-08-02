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Китай запускает 8 новых ядерных реакторов: инвестиции превысят $25 млрд

Китай запускает 8 новых ядерных реакторов: инвестиции превысят $25 млрд

Пекин одобрил сразу 4 новых проекта АЭС, крупнейшая из них после завершения строительства станет самой мощной атомной электростанцией страныКитай одобрил строительство 4 новых атомных электростанций общей стоимостью более $25 млрд.

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