Казахстанский проект SOCIAL REPUBLIC, развивающий сеть инклюзивных кофеен и службу такси для трудоустройства людей с инвалидностью, занял третье место в номинации «Лидер Евразии».
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