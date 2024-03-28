Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Кузница" террористов внутри России: О проблеме говорят больше года, реакции почти никакой

"Кузница" террористов внутри России: О проблеме говорят больше года, реакции почти никакой

Этнические ММА-клубы и незаконные религиозные центры являются "кадровыми кузницами" для потенциальных террористов, указывает Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Упразднить все диаспоры, профсоюзы/ просто разогнать, тогда и мигранты поползут домой, когда не будет поддержки . Начать чистку миграционной службы, паспортных столов- за каждый выданный паспорт гражданина РФ должны отчитаться- на каком основании выдан, где экзамен по русскому языку? Где запрос работодателя на данного мигранта?
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9 час.
Астон Мартин
дело даже не во взятках , какой то договор на верху
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9 час.
Владимир Елкин
С открытыми границами ничего не сделаешь! Нужен пограничный контроль!
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8 час.

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