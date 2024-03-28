"Кузница" террористов внутри России: О проблеме говорят больше года, реакции почти никакой

ninikooo Митусова

Упразднить все диаспоры, профсоюзы/ просто разогнать, тогда и мигранты поползут домой, когда не будет поддержки . Начать чистку миграционной службы, паспортных столов- за каждый выданный паспорт гражданина РФ должны отчитаться- на каком основании выдан, где экзамен по русскому языку? Где запрос работодателя на данного мигранта?