Этнические ММА-клубы и незаконные религиозные центры являются "кадровыми кузницами" для потенциальных террористов, указывает Кирилл Кабанов.
"Кузница" террористов внутри России: О проблеме говорят больше года, реакции почти никакой
Комментарии
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ninikooo Митусова
Упразднить все диаспоры, профсоюзы/ просто разогнать, тогда и мигранты поползут домой, когда не будет поддержки . Начать чистку миграционной службы, паспортных столов- за каждый выданный паспорт гражданина РФ должны отчитаться- на каком основании выдан, где экзамен по русскому языку? Где запрос работодателя на данного мигранта?
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9 час.
Астон Мартин
дело даже не во взятках , какой то договор на верху
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9 час.
Владимир Елкин
С открытыми границами ничего не сделаешь! Нужен пограничный контроль!
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8 час.
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