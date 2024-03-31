Изменение образа жизни может обратить вспять легкие нарушения памяти

Можно обратить вспять прогрессирование потери когнитивных функций.Исследование, проводимое с участием 1200 пенсионеров с высоким риском проблем с памятью из-за наличия у них гипертонии, показало, что изменение диеты, физические и когнитивные тренировки могут значительно улучшить либо поддерживать память и мышление.