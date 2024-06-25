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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Высотки на Речном, ЖК у Нового рынка. Какие проекты презентуют на градсовете

Высотки на Речном, ЖК у Нового рынка. Какие проекты презентуют на градсовете

Заседание проходит еженедельно с участием представителей мэрии, архитекторов, депутатов На заседании барнаульского градсовета, который запланирован на 27 июня, эксперты будут оценивать четыре крупных проекта.

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