Высотки на Речном, ЖК у Нового рынка. Какие проекты презентуют на градсовете

Заседание проходит еженедельно с участием представителей мэрии, архитекторов, депутатов На заседании барнаульского градсовета, который запланирован на 27 июня, эксперты будут оценивать четыре крупных проекта.
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